Ученик восьмого класса ранил сверстника ножом в подмосковной школе

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Подмосковье школьник ранил сверстника ножом на уроке технологии. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Инцидент произошел во время урока в одной из школ города Реутов. Во время выполнения совместного задания из-за язвительной насмешки поссорились два восьмиклассника. В порыве эмоций один из них достал складной нож и полоснул второго по руке.

Пострадавшего доставили в местный травмпункт с резанным ранением кисти. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С нападавшим провели беседу. Он пояснил, что купил нож для самообороны, а в школу его принес из-за того, что забыл вынуть оружие из кармана куртки. Травмировать одноклассника мальчик не собирался: по его словам, он хотел лишь напугать обидчика. Как сообщил «МК», по факту произошедшего проводится проверка.

Другая история произошла в Уфе. Во время совместной ночевки шестиклассник ударил друга ножом в грудь после того, как мальчики поссорились из-за драки подушками.