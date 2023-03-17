В Уфе шестиклассник ударил сверстника ножом в грудь

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В Уфе шестиклассник набросился на сверстника с ножом после поражения в бою на подушках. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

По предварительным данным, инцидент произошел на ночевке у одного из школьников. В какой-то момент дети решили развлечься шуточным боем на подушках. Однако вскоре развлечение переросло в настоящую драку. В разгар конфликта один из ребят взял из кухни нож и ударил им оппонента в грудь.

Нападавший осознал свою ошибку и вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали.

С агрессором и его родителями теперь разбираются полицейские, сообщил Telegram-канал Shot.

Другой случай нападения одного ребенка на другого произошел в туалете столичной школы. Старшеклассница обиделась на 13-летнего мальчика и напала на него с ножом. Ребенка госпитализировали с ранением спины.