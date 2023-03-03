Девушка ударила ножом 13-летнего мальчика в туалете школы на юго-западе Москвы

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

ул. Каховка, д. 19 корпус 2 Карта всех событий

На юго-западе столицы 17-летняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика в туалете школы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 3 марта.

По данным собеседника «ВМ», преступление произошло в мужском туалете школы № 538. Мальчик регулярно задирал десятиклассницу, и ей это не нравилось. В какой-то момент она психанула и принесла в школу канцелярский нож, чтобы напасть на обидчика. Ребенок получил удар в спину между лопаток. Пострадавший госпитализирован с неглубокой раной, его жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете подтвердили факт нападения.

— По данному факту проводится проверка. На месте работают следователи, которые опрашивают школьников, преподавателей и директора, — пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Другой случай нападения в школе произошел в лицее № 10 в подмосковных Химках. Во время третьего урока две пятиклассницы зашли в туалет на третьем этаже, где одна девочка напала на другую с ножом. Пострадавшая получила около ста ранений, но выжила. Ее госпитализировали.

По данному факту были возбуждены уголовные дела, а прокуратура организовала проверку. При этом мать нападавшей девочки заявила, что в произошедшем виноваты телевидение и СМИ, а также учителя и психологи лицея.