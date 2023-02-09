Мать девочки, напавшей на одноклассницу в лицее в Химках, винит во всем телевидение и СМИ

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Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Мать девочки, которая напала с ножом на одноклассницу в туалете химкинского колледжа, винит телевидение и СМИ в повреждении психики ее дочери. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, женщина уверена, что в надломленной психике ребенка виноват жестокий контент, транслируемый по телевизору и в СМИ. Гражданка уверена, что журналисты виноваты в случившемся, и потому они должны поучаствовать в оплате лечения пострадавшей. Так мать нападавшей оправдала 15 миллионов рублей гонорара, который она потребовала за проведение интервью.

Нападение, о котором идет речь, произошло в лицее № 10, расположенном на Парковой улице в городе Химки. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения, где одна из учениц напала на другую. Злоумышленница нанесла однокласснице около сотни ударов ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

Пострадавшую госпитализировали. На данный момент девочка находится в сознании и дышит без помощи ИВЛ.