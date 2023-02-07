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«Состояние, конечно, шоковое»: омбудсмен рассказал о состоянии девочки, которую ранила одноклассница в лицее в Химках

Степан Жирнов
Происшествия
«Состояние, конечно, шоковое»: омбудсмен рассказал о состоянии девочки, которую ранила одноклассница в лицее в Химках
Фото: Telegram-канал детского подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова рассказала о состоянии девочки, которую ранила одноклассница в лицее в Химках. По ее словам, ребенка уже прооперировали.

— Соня поступила в очень тяжелом состоянии с большой потерей крови. У нее было порядка 100 колото-резаных ран, — пишет Мишонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ребенку уже провели операцию. Она длилась около трех часов.

— Очень надеемся, что детский организм справится. Мы разговаривали с родителями девочки. Состояние, конечно, шоковое, — заключила омбудсмен.

Видео: Вечерняя Москва

Нападение, о котором идет речь, произошло в химкинском лицее № 10, расположенном в доме № 10 на Парковой улице. Две ученицы пятого класса во время третьего урока отправились в туалет, где одна из девочек ударила другую ножом, после чего вернулась в класс и призналась в содеянном.

Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». В свою очередь подмосковная прокуратура проводит проверку по факту поножовщины.

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