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Уголовное дело возбудили после поножовщины в лицее в Химках

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили после поножовщины в лицее в Химках
Фото: СК РФ
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ученицей 5-го класса на свою подругу в Химках. Об этом во вторник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы.

Видео: Вечерняя Москва

В свою очередь подмосковная прокуратура проводит по факту поножовщины в подмосковном лицее.

Нападение, о котором идет речь, произошло в химкинском лицее № 10, расположенном в доме № 10 на Парковой улице. По предварительным данным, две ученицы пятого класса во время третьего урока отправились в туалет, где одна из девочек ударила другую ножом, после чего вернулась в класс и призналась в убийстве.

По данным прокуратуры, пострадавшая выжила и была госпитализирована. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

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