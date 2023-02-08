Девочка, которую одноклассница ранила ножом около 100 раз в химкинском лицее, пришла в себя

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Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Пятиклассница, на которую с ножом в туалете химкинского лицея напала одноклассница, пришла в себя. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале в среду, 8 февраля.

По его словам, у 11-летней девочки много ранений, но внутренние ораны не задеты. Ребенок пришел в сознание и уже дышит самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. С ней рядом постоянно находятся ее родители.

Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей городов Химки и Люберцы, специалистов санитарной авиации, а также выразил уверенность в том, что пострадавшая скоро поправится.

Нападение, о котором идет речь, произошло в городе Химки в лицее № 10, расположенном на Парковой улице. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения. В помещении одна из девочек достала нож и нанесла около сотни ударов однокласснице. Пострадавшую госпитализировали.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». Также прокуратура Московской области проводит проверку.