«Чувствуют себя героями»: почему школьники стали решать проблемы с помощью оружия

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Ученица девятого класса одной из столичных школ выстрелила из пневматического пистолета в своего одноклассника. 15-летнего подростка доставили в больницу с ушибами лица и шеи. Это далеко не первый случай за последнее время, когда дети пытаются решить свои проблемы с помощью оружия. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова.

Как отметил специалист, юность — это период, который у подростков сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. Кроме того, все чаще начинают возникать конфликты со сверстниками и родителями, которые подростки сдерживают внутри себя.

По словам психиатра, чаще всего мотивом применить оружие в качестве «разруливания» проблемы служит месть.

— Мы знаем, что в школах травля — это самое распространенное явление. Зачастую ей подвергаются подростки, которые не похожи на остальных. Они становятся белыми воронами в своем коллективе или социуме, в котором вынуждены обитать, — пояснил Вилков.

Накопившийся гнев и неспособность дать отпор недоброжелателям и вынуждает их прибегать к радикальным мерам решения своих проблем, подчеркнул специалист.

— Подросток понимает, что использование оружия — это способ, который позволит привлечь к себе внимание, почувствовать себя, своего рода, героем-авантюристом. Тем, кто совершает возмездие и карает обидчиков, — заметил психотерапевт.

В то же время прецеденты, которые ранее уже происходили в России по аналогичному сценарию, вдохновляют на «подвиги» многих из таких отчаявшихся подростков, считает психиатр.

По его словам, выявить главные причины таких поведенческих норм способен только специалист, поэтому сама по себе проблема не решится никогда.

— После таких поступков, как правило, подростка, предпринявшего попытку устроить стрельбу, отправляют на психологическую экспертизу, выявляют, что могло стать причиной его действий. Дискуссируют с его родителями, изучают ближайшее окружение, — пояснил врач.

Вилков уточнил: если в результате его действий обошлось без пострадавших и жертв, то специалисты решают вопрос с его ментальным здоровьем. В противном случае такого подростка ждет тюрьма.