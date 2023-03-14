Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Девочка выстрелила в одноклассника на уроке в московской школе

Степан Жирнов
Происшествия
Девочка выстрелила в одноклассника на уроке в московской школе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столичной школе девочка выстрелила из пневматического пистолета в своего одноклассника. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

По предварительной информации, инцидент произошел на уроке русского языка. Ученица девятого класса выстрелила из пневматического пистолета в своего одноклассника. 15-летнего подростка доставили в больницу с ушибами лица и шеи.

После оказания медицинской помощи юношу отпустили домой. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщил РЕН ТВ.

Другое нападение произошло в мужском туалете Московской школы 3 марта. Ученица старших классов напала на 13-летнего мальчика с ножом. Ребенок получил удар между лопаток, его госпитализировали.

Позже выяснилось, что во время обследования после нападения врачи обнаружили у подростка опасный недуг и устранили его в ранней стадии.

Оружие Москва Госпитализация Пострадавшие Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте