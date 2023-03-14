Девочка выстрелила в одноклассника на уроке в московской школе

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В столичной школе девочка выстрелила из пневматического пистолета в своего одноклассника. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

По предварительной информации, инцидент произошел на уроке русского языка. Ученица девятого класса выстрелила из пневматического пистолета в своего одноклассника. 15-летнего подростка доставили в больницу с ушибами лица и шеи.

После оказания медицинской помощи юношу отпустили домой. По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщил РЕН ТВ.

Другое нападение произошло в мужском туалете Московской школы 3 марта. Ученица старших классов напала на 13-летнего мальчика с ножом. Ребенок получил удар между лопаток, его госпитализировали.

Позже выяснилось, что во время обследования после нападения врачи обнаружили у подростка опасный недуг и устранили его в ранней стадии.