Подросток, напавшая с ножом на мальчика в туалете школы в Москве, «спасла ему жизнь»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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У школьника, которого врачи забрали на обследование в больницу после удара ножом в спину, обнаружили опухоль на одной из хрящевых прослоек. Об этом стало известно в пятницу, 10 марта.

В рамках исследования, которое должно было показать степень урона, причиненного здоровью ребенка, мальчику сделали МРТ. На снимке врачи заметили опухоль на ранней стадии развития, которую можно ликвидировать без серьезных последствий. Таким образом нападение старшеклассницы в туалете школы «спасло» подростка от тяжелой болезни.

Как сообщил Telegram-канал Shot, на данный момент как сами дети, так и родители уже помирились.

Нападение, о котором идет речь, произошло в туалете школы № 538 на юго-западе Москвы. Учащийся школы часто задирал старшеклассницу, которой это не нравилось. В какой-то момент 17-летняя девушка неожиданно напала на пострадавшего, и ударила его канцелярским ножом между лопаток.