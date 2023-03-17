Москвичам анонсировали открытие 40 новых экокружков

Фото: Telegram/Городское хозяйство Москвы

В 2023 году в экологических центрах и на природных территориях столицы откроются 40 новых экокружков. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что посетители занятий научаться создавать мультфильмы, делать поделки из вторсырья, а также определять виды птиц, растений и животных. Помогать им в этом будут специалисты ГПБУ «Мосприрода».

По итогам 2022 года экологические кружки посетили более семи тысяч детей и подростков. Ведомство также анонсировало ряд интересных для подрастающего поколения мероприятий.

В экоцентре «Экошкола Кусково» для детей старше шести лет будет проводиться кружок «Я познаю мир». Об искусстве пчеловождения расскажут в экоцентре «Пчеловодство».

Экоцентр «Битцевский лес» научит юных гостей делать поделки из бумаги. Там же пройдет кружок «Лесная мастерская», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Прошедшей зимой мероприятия ГПБУ «Мосприрода» посетили более 55 тысяч горожан. Весной для жителей и гостей столицы запланировано около 30 новых мастер-классов, лекций и других активностей.