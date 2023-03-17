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Индия ввела визовые ограничения для туристов из России

Евгений Силаев
В мире
Индия ввела визовые ограничения для туристов из России
Фото: Pexels

Индия разрешила российским туристам пребывать в стране не более 180 дней в год. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба посольства России в Нью-Дели.

— Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней, — сообщили в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что решение приняло Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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