Хуснуллин назвал сроки взятия Азовского моря в автомобильное кольцо

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Азовское море будет взято в автомобильное кольцо до конца 2024 года.

— Могу с уверенностью сказать, что у нас дорога М-4 «Дон» с обходом Аксая в этом году будет завершена. Обход Краснодара в этом году будет завершен. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, и в 2024-м еще часть до Керченского моста, будет полностью построена четырехполосная новая дорога, — сказал чиновник.

Он добавил, что около 386 километров дорог, идущих вдоль побережья Азовского моря по территории новых регионов России, уже отремонтированы в 2022 году. Хуснуллин также уточнил, что таким образом Азовское море будет полностью заключено в автомобильное кольцо, передает официальный сайт Кремля.

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал заняться развитием портов Черного и Азовского морей, а также других важнейших для страны объектов.

Российский лидер также заявил о необходимости выстраивания новых логистических коридоров внутри России. Помимо этого, глава государства призвал уделить особое внимание развитию международному коридору Север — Юг.