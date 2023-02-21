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Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Политика
Путин призвал выстраивать эффективные экономические связи внутри России
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Российская Федерация займется развитием портов Черного и Азовского морей, а также других важнейших для страны объектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего посланию Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

— Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже... международному коридору Север-Юг, — отметил глава государства.

Российский лидер также заявил о необходимости выстраивания новых логистических коридоров внутри России. Руководство страны будет и дальше заниматься развитием восточного полигона и Северного морского пути. По словам президента, подобные инициативы крайне важны для развития региона Сибири и Дальнего Востока, передает официальный сайт Кремля.

До этого, Путин сообщил, что в настоящее время Россия выходит на новый цикл развития экономики, поскольку в стране есть все возможности для прорыва по многим отраслям.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.

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