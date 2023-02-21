Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин: Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики

Лейла Алиева

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Экономика
Путин: Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, в стране есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер, — передает его слова официальный сайт Кремля.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

Предприниматели рассчитывают услышать в послании президента сигналы об участии бизнеса в решении социальных и экономических вопросов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что в своей речи президенту следует затронуть вопросы, касающиеся не только спецоперации и новых регионов, но и развития экономики.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.

Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте