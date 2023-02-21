Путин: Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики

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Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, в стране есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

— Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер, — передает его слова официальный сайт Кремля.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию началось 21 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

Предприниматели рассчитывают услышать в послании президента сигналы об участии бизнеса в решении социальных и экономических вопросов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что в своей речи президенту следует затронуть вопросы, касающиеся не только спецоперации и новых регионов, но и развития экономики.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще темы может поднять президент в ходе послания Федеральному собранию.