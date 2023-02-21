Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Началось послание Путина Федеральному собранию

Араз Салехов

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Политика
Началось послание Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Началось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом стало известно во вторник, 21 февраля.

10 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Выступление президента можно будет увидеть на Первом канале, «России 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Позже Песков добавил, что российский лидер уделит особое внимание теме, связанной с военной спецоперацией. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

При этом предприниматели рассчитывают услышать в послании президента сигналы об участии бизнеса в решении социальных и экономических вопросов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что в своей речи президенту следует затронуть вопросы, касающиеся не только спецоперации и новых регионов, но и развития экономики.

Как стало известно, улицы в районе Гостиного Двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента — так, с 21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади.

Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте