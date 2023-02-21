Началось послание Путина Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Началось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом стало известно во вторник, 21 февраля.

10 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Выступление президента можно будет увидеть на Первом канале, «России 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Позже Песков добавил, что российский лидер уделит особое внимание теме, связанной с военной спецоперацией. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

При этом предприниматели рассчитывают услышать в послании президента сигналы об участии бизнеса в решении социальных и экономических вопросов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что в своей речи президенту следует затронуть вопросы, касающиеся не только спецоперации и новых регионов, но и развития экономики.

Как стало известно, улицы в районе Гостиного Двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента — так, с 21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади.