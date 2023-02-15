Послание Путина Федеральному собранию покажут 21 февраля в 12:00

Фото: Пресс-служба Совфеда

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. Об этом стало известно в среду, 15 февраля.

Так, послание российского лидера можно будет увидеть на Первом канале, «Россия 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Он также уточнил, что на послание президента России Федеральному собранию не пригласят представителей СМИ недружественных стран. При этом зарубежные журналисты из дружественных стран смогут получить аккредитацию на это мероприятие.

Также стало известно, что Совфед переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства России. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, такая инициатива необходима для нормального формирования бюджета.