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Приметы и советы

Матвиенко объяснила причину переноса заседания Совфеда

Араз Салехов
Политика
Матвиенко объяснила причину переноса заседания Совфеда
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства России. Об этом в среду, 15 февраля, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Мы сдвигаем заседание с 1 марта на 22 февраля. Почему? Потому что правительство обратилось к нам с просьбой — до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодексов, — сказала она.

Такая инициатива необходима для нормального формирования бюджета, сообщает сайт Совфеда.

До этого глава Комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что в ходе внепланового заседания 22 февраля Совет Федерации рассмотрит законы об интеграции новых российских субъектов в правовое поле государства. Обычно Совфед проводит заседания 15 февраля и 1 марта.

Также стало известно о проведении внепланового заседания Госдумы и Совфеда 22 февраля.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил обратиться в МИД России и инициировать независимое международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Валентина Матвиенко Совет Федерации Правительство РФ
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