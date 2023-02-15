СМИ: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля

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Государственная дума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил источник РИА Новости в Совфеде.

— Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы, — цитирует сообщение РИА Новости.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в течение пары месяцев может провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, до этого два президента провели очередной весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Они обсудили планы по проведению высшего государственного совета Союзного государства.

Недавно официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

8 февраля президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитию инфраструктуры страны.