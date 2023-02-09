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Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

Юлия Курганова
Общество
Путин провел оперативное совещание Совета безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры. Об этом в среду, 8 февраля, сообщается на сайте Кремля.

— Сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры. Я попросил подойти первого вице-премьера Андрея Белоусова, Игоря Левитина (помощника главы государства — прим. «ВМ») и главу РЖД Олега Белозерова. Но это второй вопрос, — заявил российский лидер.

Он отметил, что первый вопрос касается мер повышения пожарной безопасности и снижения рисков возникновений ЧС в паводковый период. По данной теме должен выступить глава МЧС Александр Куренков.

Также в совещании Совбеза приняли участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, председатели Совета федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

России предстоит за короткий срок создать собственные критически важные разработки, которые способны обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом 8 февраля заявил Владимир Путин.

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