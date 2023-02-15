Сенатор Тимченко рассказал, чему посвятят заседание Совфеда 22 февраля

Фото: Пресс-служба Совфеда

В ходе внепланового заседания 22 февраля Совет Федерации рассмотрит законы об интеграции новых российских субъектов в правовое поле государства. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил глава Комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

— На заседании 22 февраля планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта, — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, Совфед проводит заседания 15 февраля и 1 марта.

До этого стало известно о проведении внепланового заседания Госдумы и Совфеда 22 февраля.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.