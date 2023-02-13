Путин обсудил с Совбезом итоги поездки Лаврова в Африку

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза итоги турне главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия — Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке, — передает слова Путина сайт Кремля.

Сергей Лавров 6–9 февраля посетил Мавританию, Судан, Ирак. В период с 23 по 26 января у главы МИД состоялись поездки в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.

7 февраля министр получил степень командора национального ордена Мали. Глава малийского МИД Абдулай Диоп отметил, что в лице Лаврова эта награда вручается всему российскому народу и президенту Владимиру Путину. Диоп добавил, что Россия как член Совбеза ООН постоянно оказывала поддержку Мали.