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Лавров получил степень командора национального ордена Мали

Евгений Белоусов
В мире
Лавров получил степень командора национального ордена Мали
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил глава малийского МИД Абдулай Диоп.

— От имени России Лавров принял политические решения, которые позволили Мали сохранить свое существование. Эти решения позволили укрепить наши силы обороны и безопасности, которые являются предметом гордости, — сказал он.

Министр отметил, что Россия как член Совбеза ООН постоянно оказывала поддержку Мали. Более того, в лице Лаврова эта награда вручается всему российскому народу и президенту Владимиру Путину, передает слова Диопа РИА Новости.

До этого Лавров прибыл с первым рабочим визитом в столицу Мали город Бамако. В африканской стране у главы российской дипломатии запланирована встреча с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.

Глава МИД также побывал с двухдневным визитом в Ираке. В Багдаде Лавров провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики.

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