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Сергей Лавров прибыл в Мали с официальным визитом

Егор Провоторов
В мире
Сергей Лавров прибыл в Мали с официальным визитом
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 7 февраля, прибыл с первым рабочим визитом в столицу Мали, город Бамако.

В африканской стране у главы российской дипломатии запланированы встреча с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой и переговоры с малийским коллегой Абдулайе Диопом, пишет ТАСС. Последний встретил Лаврова у трапа самолета.

До этого глава российского МИД находился с двухдневным визитом в Ираке. Там он начал свое турне по разным странам. В Багдаде Лавров провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, спикером парламента Мухаммадом аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури аль-Малики.

В конце января глава российской дипломатии заявил, что страны Запада хотят вернуть колониальную зависимость Африки, требуя от нее не сотрудничать с Россией. По словам Лаврова, Африка является богатейшим природными ресурсами континентом. Эти ресурсы долгое время эксплуатировал Запад, который хочет сохранить это и на сегодняшний день. Однако Африка имеет колоссальный потенциал экономического развития.

Сергей Лавров Африка МИД РФ
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