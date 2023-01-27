Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониальную зависимость Африки

Фото: МИД РФ

Страны Запада хотят вернуть колониальную зависимость Африки, требуя их не сотрудничать с Россией. Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде, — отметил он.

По словам Лаврова, Африка является богатейшим природными ресурсами континентом. Эти ресурсы долгое время эксплуатировали Запада, которые хотят сохранить это и на сегодняшний день. Однако Африка имеет колоссальный потенциал экономического развития, передает РИА Новости.

Недавно министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор призвала американский Конгресс отозвать законопроект о борьбе с российской деятельностью в Африке, поскольку он противоречит международному праву. Она добавила, что представители ведомства проводили встречу с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения в предложенном варианте.