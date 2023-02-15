В Совфеде предложили инициировать международное расследование подрыва «Северных потоков»

Фото: shutterstock

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил обратиться в МИД России и инициировать независимое международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Карасин предложил в ходе расследования использовать доказательства, приведенные американским журналистом Сеймуром Хершем. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала это предложение, передает ТАСС.

— Это действительно такой неприкрытый акт государственного терроризма и оставлять это без внимания, конечно, нельзя, — сказала политик.

Необходимо выявить виновных и привлечь их к ответственности, резюмировала Матвиенко.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем говорится, что водолазы США под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а затем ее активировали норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».