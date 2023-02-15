Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Путина парламенту

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На послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не пригласят представителей СМИ недружественных стран. Об этом в среду, 15 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать (на послание Путина парламенту — прим. «ВМ»), — сказал он.

При этом зарубежные СМИ из дружественных стран смогут получить аккредитацию на это мероприятие. Песков отметил, что журналисты из западных стран «будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», сообщает РИА Новости.

Недавно официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Также стало известно, что Совфед переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства России. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, такая инициатива необходима для нормального формирования бюджета.

8 февраля президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитию инфраструктуры страны.