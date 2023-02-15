Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Путина парламенту

Араз Салехов
В мире
Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Путина парламенту
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не пригласят представителей СМИ недружественных стран. Об этом в среду, 15 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать (на послание Путина парламенту — прим. «ВМ»), — сказал он.

При этом зарубежные СМИ из дружественных стран смогут получить аккредитацию на это мероприятие. Песков отметил, что журналисты из западных стран «будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», сообщает РИА Новости.

Недавно официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Также стало известно, что Совфед переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства России. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, такая инициатива необходима для нормального формирования бюджета.

8 февраля президент РФ на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитию инфраструктуры страны.

СМИ Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте