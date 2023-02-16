Из-за послания Путина в центре Москвы перекроют часть улиц

Фото: Администрация президента РФ

Москва, улица Ильинка Карта всех событий

Улицы в районе Гостиного двора перекроют в центре Москвы в день оглашения послания президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 21 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. Так, послание российского лидера можно будет увидеть на Первом канале, «Россия 1» и НТВ, оно будет длиться час.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе.

Он также уточнил, что на послание президента России Федеральному собранию не пригласят представителей СМИ недружественных стран. При этом зарубежные журналисты из дружественных стран смогут получить аккредитацию на это мероприятие.