О чем будет говорить Владимир Путин в послании к Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, которое состоится во вторник, 21 февраля. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер уделит особое внимание теме, связанной со специальной военной операцией. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Моральная правота России

По мнению общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, в контексте спецоперации президент обязательно затронет тему моральной правоты России.

— Непременно он скажет о неизбежности происходящего. Путин уточнит, что мы вынуждены были начать специальную военную операцию, поскольку Россия все время пыталась уйти от вооруженного конфликта, но агрессивность Запада постоянно шла по нарастающей и вынудила РФ применить силу, — сказал Марков.

Президент, по мнению Маркова, также подчеркнет, что Москва вынуждена сегодня противостоять не только киевской хунте, но и огромной коалиции западного мира, который не хочет роста России как в экономическом, так и в политическом плане.

Экономика в условиях санкций

В свою очередь доктор экономических наук Леонид Холод подчеркнул, что президент затронет также темы экономической повестки.

— Самые актуальные темы — обеспечение устойчивости в условиях достаточно серьезного санкционного давления, стабильность национальной валюты, обеспечение расширенного воспроизводства промышленности, в том числе различного назначения, — сказал Холод.

По его мнению, глава государства также подчеркнет, что важным пунктом стабильности экономики России стал процесс импортозамещения.

— Мне кажется, что президент непременно заметит, что страна должна жить, опираясь исключительно на собственные «ноги», — заметил спикер. — И импортозамещение, которое было запущено задолго до агрессивной санкционной политики и введенное после СВО, доказало, что это рабочий и эффективный метод спасения экономии в условиях искусственного кризиса.

Приоритетные отрасли

В числе приоритетных отраслей, которые следует развивать, Путиным, возможно, будут выделены машиностроение, авиастроение и производство электроники, предположил спикер.

— Сельское хозяйство — еще одна отрасль, которая зависит в некоторой степени от импорта. И в этой части нужно решать вопрос с кормовыми добавками, компонентами для пищевого производства, семенами, техникой и оборудованием, — добавил экономист.

Собеседник «ВМ» уточнил, что это лишь часть тех тем, которые, возможно, будут подняты во время обращения главы государства к Федеральному собранию РФ.