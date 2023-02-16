Киев разочарован: почему Германия затягивает сроки поставок оружия на Украину

Фото: Минобороны РФ

Миссия Берлина поддержать украинскую армию своим вооружением оказалась полностью провалена. Это подтверждает мысль ведущих экспертов о том, что ожидания Киева относительно военной помощи со стороны Германии были завышены.

Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, многим политикам, как западным, так и российским, было ясно одно: немцы с неохотой будут поставлять свое оружие, срывая сроки и любые договоренности.

— Они и не хотели его поставлять. И нынешняя их медлительность в этом деле лишний раз это подтверждает. Оговаривались одни сроки, теперь они сдвинуты. Я уверен, что такая тенденция продолжится и далее, — сказал спикер.

Эксперт уточнил, что Киев уже фактически разочарован тем видом оружия, которое предоставили ВСУ.

— Они обещали мощное вооружением украинцам, а на деле же оказалось, что у Берлина не так много боеготовых машин имеется в запасе. А предоставленные поляками «Леопарды» больше напоминают груду металла, а не технику. Кроме того, возник ряд логистических проблем, которые препятствуют поставкам оружия на Украину из Германии, — уточнил политолог.

К тому же процесс транспортировки и обслуживания танков требует отдельного времени и внимания, не говоря уже об обучении персонала.

Собеседник «ВМ» напомнил, что немцы изначально не желали первыми поставлять свои боевые машины на Украину, ожидая, что сначала США отправят туда свои Abrams. Однако Вашингтон, как предположил спикер, не готов терпеть уничтожения своей боевой техники российскими силами на территории Украины. Поэтому в своих же интересах, применяя любые манипуляторные методы, Штаты вынудили канцлера Германии поставить «Леопардов» на Украину. Но даже давление со стороны Вашингтона не смогло ускорить этот процесс, продолжил собеседник «ВМ».

Он отметил, что на сегодняшний день никакое западное оружие уже никак не изменит ход военных действий на Украине.

О том, что немцы предоставят меньше танков украинцам, чем изначально обещали власти страны, заявил обозреватель агентства Bloomberg Арне Делфс. По его словам, это указывает на провал в поддержке Вооруженных сил Украины.

Также журналист отметил, что Польша подготовила к отправке на Украину почти 30 танков Leopard 2 A4, но многие из боевых машин «находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте».

Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную военную технику Украине из-за логистических проблем. Об этом 15 февраля сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника в Соединенных Штатах. По его словам, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Румынии, Польше и Словакии, но они могут быть перегружены.