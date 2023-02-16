Только и делают, что вмешиваются: почему США собирают данные на беременных россиянок, въехавших в Аргентину

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Причин, по которым США вмешиваются в историю со въездом беременных россиянок на территорию Аргентины, очень много. И одна из них — страх Вашингтона, что эти граждане России получат в перспективе американскую визу и, переехав в Штаты, начнут наносить ущерб их экономике. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, у американцев давно появилась идея фикс — наносить вред всем российским гражданам, которые оказались за пределами родины.

— Вы знаете, что хуже всего? Американцы ведь и вправду думают, что эти самые россиянки разгромят их экономику, уничтожат все запасы нефти и хлеба. И они абсолютно забывают о том, что какие-то жители Никарагуа абсолютно без всяких виз появляются на территории Штатов и наносят реальный вред стране, — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что россиян Вашингтон считает представителями «империи зла», от которых не стоит ожидать ничего хорошего:

— А то, что США требуют отчет у федеральных органов Аргентины с данными о россиянах, — это обычное явление. Вот уже 150 лет Штаты только и делают, что вмешиваются в дела чужих стран, пытаясь везде навести свой порядок, так как они себя считают мерилом справедливости вселенского масштаба. Якобы у них такая миссия.

Собеседник «ВМ» полагает, что следующим шагом Белого дома может стать полный запрет на любые американские визы для всех российских граждан.

— Например, сейчас россиянам доступна медицинская виза. То есть если ты летишь лечиться, то тебе ее должны предоставить непременно. Но, как мне кажется, они начнут отменять и их, — предположил спикер.

В Вашингтоне уверены, что таким образом они сражаются с империей зла под названием Россия, добавил эксперт.

О том, что власти США заинтересовались историей массового въезда в Аргентину беременных россиянок, сообщило накануне издание La Nacion со ссылкой на источники.

Уточняется, что Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд Аргентины для получения информации по расследованию въезда в страну беременных граждан РФ. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен возможными последствиями для США, поскольку гражданам Аргентины выдается американская виза на десять лет.