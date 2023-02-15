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Страны Запада не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

— Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте, — заявил он.

По словам чиновника, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Однако эти артерии могут быть перегружены, что значительно замедлит поставки Киеву боевой техники, передает издание.

До этого сообщалось, что украинские солдаты опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений, сделают его практически бесполезным. Так, они сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходит Т-64 разве что по скорости.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.