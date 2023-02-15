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WP: США призвали Украину готовиться к новым проблемам с танками

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: США призвали Украину готовиться к новым проблемам с танками
Фото: shutterstock

Страны Запада не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

— Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте, — заявил он.

По словам чиновника, основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Однако эти артерии могут быть перегружены, что значительно замедлит поставки Киеву боевой техники, передает издание.

До этого сообщалось, что украинские солдаты опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений, сделают его практически бесполезным. Так, они сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходит Т-64 разве что по скорости.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на Евросоюз.

Украина США Танки
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