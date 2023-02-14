Europe 1: Украинские военные пожаловались на еще не полученные танки

Фото: shutterstock

Украинские солдаты опасаются, что сложности, связанные с поставкой Западом вооружений, сделают его практически бесполезным. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила французская радиостанция Europe 1.

— Также военные опасаются последствий слишком поспешной подготовки экипажей, которая может привести к боевым потерям, — сообщил, ссылаясь на источник, журналист радиостанции.

По его словам, транспортировка военной техники также грозит множеством трудностей. Перегонять машины нужно по ночам, чтобы избежать атак российских войск.

Кроме того, украинские военные сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходят Т-64 разве что по скорости, передает радиостанция.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первая партия основных боевых танков Leopard 2 может попасть на Украину в течение первых трех–четырех месяцев текущего года. По словам министра, у ФРГ и Польши есть совместный проект.

Глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот призвал ЕС создать панъевропейскую модель танка, которая будет объединять в себе черты немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, чтобы поставлять ее на Украину.