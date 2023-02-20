Российские предприниматели рассказали об ожиданиях от послания Путина

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предприниматели рассчитывают услышать в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сигналы об участии бизнеса в решении социальных и экономических вопросов. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили представители бизнеса.

— Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе, — отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что в своей речи президенту следует затронуть вопросы, касающиеся не только спецоперации и новых регионов, но и развития экономики, передает РИА Новости.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе в Москве. Выступление можно будет увидеть на Первом канале, «России 1» и НТВ, оно будет длиться час.