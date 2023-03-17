«Либо ресурсы, либо смерть»: что может вызвать настоящую войну среди стран Запада

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Победа России в конфликте на Украине приблизит войну за ресурсы между странами Запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, сейчас западные страны борются за ресурсы между собой дипломатическими, экономическими и политическими средствами. Например, с помощью закона о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act) Соединенные Штаты привлекают европейские компании и тем самым сдерживают развитие Евросоюза.

Однако в долгосрочной перспективе борьба за ресурсы между странами Запада может вылиться в полноценную войну. На это, в частности, уже обратила внимание японская газета Mainichi Shimbun. В недавней статье издания утверждается, что США, Япония и Европа в будущем будут «конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию».

— Настоящая война за ресурсы между странами Запада, конечно, возможна, но не сейчас, — утверждает Журавлев. — Для реализации военного сценария нужно, чтобы встал вопрос: либо ресурсы, либо смерть.

Такой «вопрос», как полагает политолог, может возникнуть, если Россия выйдет победителем из украинского конфликта и не возобновит поставки своих товаров, в том числе энергоресурсов в западные страны.

— Сейчас Россия цементирует западное единство, — уверен собеседник «ВМ». — Надежда на возможность пограбить нашу страну заставляет США и Европу поддерживать союз. Они ждут одного, что Россия развалится и им удастся заработать. Разумеется, этого не произойдет.

При этом победа России изменит настроение внутри западных правящих элит. В какой-то момент может возникнуть ситуация, при которой они столкнутся друг с другом на поле боя. Как отмечает Журавлев, в Западном мире много противоречий, и война может разгореться по многим направлениям.

— Возможен большой конфликт между англосаксами (США, Великобритания, Канада, Австралия) и странами Евросоюза. Могут быть и локальные конфликты — например, между Польшей и Германией. Так или иначе, такие войны завершаются переделом ресурсного пирога, — заключил политолог.