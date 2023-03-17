ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 12-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 12-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 12-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП на данный момент затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на 34-м километре МКАД. В результате столкновения несколько автомобилей вылетели на тротуар.

Информации о пострадавших при инциденте не появлялось. Движение транспорта на данном участке было временно затруднено.