Путин назначил Анохина врио губернатора Смоленской области

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Президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 17 марта.

— Готов в течение месяца подготовить детальный план развития региона, особенно с учетом тех мер и инструментов, которые вами, Владимир Владимирович, были приняты — по инфраструктурному развитию, — сказал Анохин в беседе с Путиным.

Тем же указом с должности губернатора региона был освобожден Алексей Островский, который руководил областью с 2012 года. Анохин заявил, что подготовит план развития области, передает официальный сайт Кремля.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.

Владимир Путин 15 марта назначил Владислава Кузнецова на должность исполняющего обязанности главы Чукотского автономного округа.