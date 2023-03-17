Путин провел оперативное совещание Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 17 марта.

Глава государства предложил обсудить ход взаимодействия в Каспийском регионе. На заседании с докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В совещании также, в частности, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также руководитель СВР Сергей Нарышкин, передает сайт Кремля.

Путин также провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщили в Кремле 17 марта. Политики обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Также лидеры стран обсудили «вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров» и предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.