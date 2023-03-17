Антон Удальев назначен на должность замглавы Департамента ЖКХ Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в пятницу, 17 марта.

— Принять Удальева Антона Вадимовича на государственную гражданскую службы Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с чиновником заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра.

В начале марта Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому новым главой управы Пресненского района стал Кирилл Светик. С ним был заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы.

Мэр Москвы также подписал документ, которым назначил Александру Никишову на пост заместителя главы столичного департамента спорта. В тексте указа уточняется, что с новым замглавы был заключен служебный контракт сроком на один год, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.