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Задержан подозреваемый в обмане фигуристки Тарасовой на 780 тысяч рублей

Евгений Силаев
Происшествия
Задержан подозреваемый в обмане фигуристки Тарасовой на 780 тысяч рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стала призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Тарасова. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В январе текущего года спортсменке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на ее имя оформлено большое количество кредитов. Затем с ней заговорил другой мужчина, который назвал себя работником банка, и убедил перевести сбережения в сумме 780 тысяч рублей на якобы безопасные счета, — сказала Волк.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя города Кирова. Подозреваемый откликнулся на объявление о работе в одном из мессенджеров.

Мужчине предлагалось обналичить полученные преступным путем деньги. После получения первого транша, по версии следствия, задержанный решил присвоить всю сумму себе, обманув тем самым работодателя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает портал «МВД Медиа».

По информации СМИ, в момент звонка злоумышленников Тарасова готовилась к тренировке. Она попробовала оправдаться, но в ответ на это аферист пригрозил фигуристке статьей Уголовного кодекса.

Злоумышленник сказал, что для того чтобы избежать ответственности, надо снять деньги и перевести их на специальный счет. Затем спортсменка сняла со счета все накопления и отправила их двумя переводами на реквизиты злоумышленников.

Москва МВД Задержания Мошенничество
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