Бастрыкин призвал создать международный суд над военными преступниками ВСУ

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Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал подготовить международный суд над украинскими военными преступниками.

— Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности, — сказал руководитель ведомства.

В связи с подготовкой странами Запада собственных международных судов в отношении России Бастрыкин призвал создать международный судебный орган для военных преступников из числа украинских солдат, передает РИА Новости.

Комиссия ООН в середине марта признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Украины. Комиссия зафиксировала «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат.

Одно из них было квалифицировано как «неизбирательное», два инцидента — как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных украинскими солдатами.