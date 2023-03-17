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Бастрыкин призвал создать международный суд над военными преступниками ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бастрыкин призвал создать международный суд над военными преступниками ВСУ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал подготовить международный суд над украинскими военными преступниками.

— Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности, — сказал руководитель ведомства.

В связи с подготовкой странами Запада собственных международных судов в отношении России Бастрыкин призвал создать международный судебный орган для военных преступников из числа украинских солдат, передает РИА Новости.

Комиссия ООН в середине марта признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Украины. Комиссия зафиксировала «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат.

Одно из них было квалифицировано как «неизбирательное», два инцидента — как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных украинскими солдатами.

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