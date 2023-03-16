ООН признала расстрел российских военнопленных ВСУ военным преступлением

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Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел российских военнопленных солдатами Украины. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Комиссия зафиксировала «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента как военные преступления. Речь идет о случаях расстрелов и пыток военнопленных украинскими солдатами, говорится в сообщении.

В феврале официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что ведомство посчитало подлинными распространившиеся в Сети кадры, на которых запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами.

Позднее стала известна личность расстрелявшего военнопленных из России боевика ВСУ — им оказался 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко.

После того как личность военнослужащего была раскрыта, Макаренко опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил, что военные якобы не были пленными. Боец подчеркивает, что российские штурмовики во время боя сами вышли на позиции украинцев.