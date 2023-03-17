Кадыров пообещал десять миллионов рублей за поимку сжегшего Коран бойца ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о награде в десять миллионов рублей за пленение украинского военного, глумившегося над Кораном.

— А ты, трус, скрывший свое лицо, знай, что кара придет в любой момент, в любом месте, где бы ты ни прятался. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не ограничится простым осуждением этого поступка. Так, за ликвидацию этого боевика политик заплатит пять миллионов рублей, а за взятие живым вдвое больше — десять миллионов.

При этом глава региона подчеркнул, что время в этом вопросе не играет роли, поскольку «деньги будут ждать». Не имеет принципиального значения, кто это сделает: «взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу», резюмировал Кадыров.

Из-за публичного сожжения Корана критике со стороны Рамзана Кадырова подвергся и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

По мнению Кадырова, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также он осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного Писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.