«Датский выродок»: Кадыров назвал сжегшего Коран политика религиозным террористом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 30 января, назвал лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который публично сжег Коран, религиозным террористом.

— Датский выродок «посвятил» этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира, — высказался политик.

По его мнению, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также Кадыров в своем Telegram-канале осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного Писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.

21 января Палудан сжег Коран в Стокгольме у посольства Турции. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что подобные провокации ужасны, однако, добавил он, в стране существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает такого рода убеждения.

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