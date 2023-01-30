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«Датский выродок»: Кадыров назвал сжегшего Коран политика религиозным террористом

Араз Салехов
В мире
«Датский выродок»: Кадыров назвал сжегшего Коран политика религиозным террористом
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 30 января, назвал лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который публично сжег Коран, религиозным террористом.

— Датский выродок «посвятил» этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира, — высказался политик.

По его мнению, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также Кадыров в своем Telegram-канале осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного Писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.

21 января Палудан сжег Коран в Стокгольме у посольства Турции. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что подобные провокации ужасны, однако, добавил он, в стране существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает такого рода убеждения.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

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