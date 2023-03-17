Путин исключил из состава Совбеза экс-главу ФТС Булавина

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому из состава Совета безопасности был исключен бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу, 17 марта, на интернет-портале правовой информации.

— Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... следующие изменения: наименование должности Нургалиева Р. Г. изложить в следующей редакции: «первый заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации»; исключить из состава Совета Булавина В. И., — говорится в указе.

Путин также назначил 17 марта Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Бывший глава региона Алексей Островский освобожден от занимаемой должности.

6 марта глава государства подписал указ о назначении Алексея Гиричева на пост заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний. Также Путин снял Гиричева с поста главы УФСИН по Владимирской области.