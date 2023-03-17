Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели
Фото: Минобороны РФ

Российская армия в ближайшее время может окружить Авдеевку и уже начинает входить в населенные пункты, которые расположены неподалеку. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

— Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом, — сказал он.

Гагин добавил, что российская артиллерия взяла под контроль уже несколько населенных пунктов, являющихся «ключом» к взятию города. По украинским укрепрайонам на территории постоянно работает авиация РФ, заключил он в эфире телеканала «Россия 24».

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Территория, расположенная недалеко от реки Бахмутки, теперь находится под контролем российских военных.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу Москвы над Киевом, считает он.

Армия Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте