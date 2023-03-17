Советник Пушилина допустил окружение Авдеевки в ближайшие недели

Фото: Минобороны РФ

Российская армия в ближайшее время может окружить Авдеевку и уже начинает входить в населенные пункты, которые расположены неподалеку. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

— Вероятнее всего, в ближайшее время, в ближайшие недели Авдеевка станет котлом и может начать проваливаться в некоторое окружение, потому что наши силы начинают входить в населенные пункты рядом с городом, — сказал он.

Гагин добавил, что российская артиллерия взяла под контроль уже несколько населенных пунктов, являющихся «ключом» к взятию города. По украинским укрепрайонам на территории постоянно работает авиация РФ, заключил он в эфире телеканала «Россия 24».

Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии под контроль восточной части Артемовска. Территория, расположенная недалеко от реки Бахмутки, теперь находится под контролем российских военных.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу Москвы над Киевом, считает он.