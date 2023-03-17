Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году

Фото: Пресс-служба Совфеда

В этом году вступит в силу соглашение между Россией и Ираном об отмене виз для туристических групп. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Согласно документу, группа туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней. В ближайшее время будет подписан меморандум в сфере туризма.

По словам Решетникова, список туроператоров, которые планируют отправлять группы туристов в Иран, уже согласован и передан иранской стороне, пишет РБК.

Россия готовит также соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. Кроме того, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.