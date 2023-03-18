В Днепропетровской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

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В результате взрывов в Новомосковске Днепропетровской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

— Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения, — приводит его сообщение ТАСС.

О взрывах в городе сообщил в этот же день мэр Новомосковска Сергей Резник. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что после взрыва в городе начался пожар.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что удары возмездия по Украине стали ответом Вооруженных сил Российской Федерации на террористические акции в Брянской области. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар. В результате атаки по территории Украины удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников.