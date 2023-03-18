Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской области
Фото: shutterstock

В городе Новомосковск Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил мэр города Сергей Резник.

— Взрывы раздались в Новомосковске в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что после взрыва в городе начался пожар, передает РИА Новости.

12 марта серия взрывов прошла в ряде других областей Украины. Звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской, Одесской, Киевской, Запорожской и Винницкой областях. Кроме того, одесские власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что удары возмездия по Украине стали ответом Вооруженных сил Российской Федерации на террористические акции в Брянской области. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар. В результате атаки по территории Украины удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников.

Украина Взрывы Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте