Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили

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Участников кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили из-за поломки судна. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

— Ночью 16 марта экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль, — говорится в сообщении.

После получения данного сообщения была оперативно организована спасательная операция, в которой приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, направлявшийся в Чили. На данный момент участники экспедиции эвакуированы на это судно, передает Telegram-канал кругосветки.

Осенью прошлого года 9 из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Вместе с двумя гидами они начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли. Позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».