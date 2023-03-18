Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили

Лейла Алиева
В мире
Участников российской кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили
Фото: Unsplash

Участников кругосветной экспедиции эвакуировали в Чили из-за поломки судна. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

— Ночью 16 марта экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль, — говорится в сообщении.

После получения данного сообщения была оперативно организована спасательная операция, в которой приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, направлявшийся в Чили. На данный момент участники экспедиции эвакуированы на это судно, передает Telegram-канал кругосветки.

Осенью прошлого года 9 из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Вместе с двумя гидами они начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли. Позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Россия Эвакуация Чили
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте